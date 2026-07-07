Argentina vs Egipto: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de Octavos de Final del Mundial 2026

Argentina buscará este martes un lugar entre las ocho mejores selecciones del cuando enfrente a Egipto en los Octavos de final. La Albiceleste parte como favorita, pero los africanos ya demostraron que pueden competir ante cualquiera y llegan con la motivación de seguir haciendo historia.

El equipo de Lionel Scaloni ha tenido un torneo sólido. Superó la fase de grupos con autoridad y en los 16avos de final sufrió de más para eliminar a Cabo Verde en tiempos extra. Aun así, Lionel Messi sigue siendo el líder del equipo y uno de los futbolistas más determinantes de la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni platica con el capitán de la selección argentina, Lionel Messi. FOTO: EFE
Lionel Scaloni platica con el capitán de la selección argentina, Lionel Messi. FOTO: EFE

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Del otro lado estará una Egipto que se ha convertido en una de las revelaciones del torneo. Los Faraones avanzaron como segundos de su grupo y posteriormente eliminaron a Australia en una dramática tanda de penales. Con Mohamed Salah como referente, buscarán dar la gran sorpresa frente a la campeona del mundo.

¿A qué hora juega Argentina vs Egipto HOY?

  • Fecha: Martes 7 de julio de 2026
  • Horario: 10:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Atlanta Stadium, Atlanta, Estados Unidos.

¿Dónde ver Argentina vs Egipto EN VIVO?

Transmisión: No habrá por televisión en México.

Streaming: ViX Premium, plan mundialista.

Selección de Egipto, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AP
Selección de Egipto, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AP
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