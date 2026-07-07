Con los octavos de final viviendo sus últimos duelos, Estados Unidos enfrenta esta tarde a Bélgica en lo que ya es un duelo de alta polémica, debido a la tarjeta roja que se le retiró a Folarin Balogun, delantero estadounidense.

Con todo este ruido a su alrededor, el cuadro de las Barras de las Estrellas quiere anteponerse a las críticas y señalamientos de recibir ayuda por parte de los organizadores.

Los locales son el único anfitrión que sigue vivo en la competencia, por lo que una victoria también los convertiría en el mejor de los tres (Canadá y México) porque avanzaría a cuartos de final, mientras que los otros dos anfitriones se quedaron en octavos.

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Por su parte, Bélgica, acompañada de una gran molestia por la decisión arbitral, quiere anteponerse al equipo local ante su afición y seguir con su camino hacia el título.

Los Diablos Rojos quieren aprovechar los últimos momentos de futbolistas de jerarquía, como Kevin De Bruyne, Thribaut Curtouis y Romelu Lukaku, hombres de la generación dorada que no explotó del todo en temas internacionales.

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Estados Unidos vs Bélgica: MINUTO A MINUTO

Actualidad Mundialista 08:00 PM Final del partido Bélgica derrota 4-1 a Estados Unidos

Actualidad Mundialista 08:00 PM Min 94. GOOOL DE BÉLGICA Romelu Lukaku anota el 4-1

Actualidad Mundialista 07:22 PM Min 56. GOOOL DE BÉLGICA Hans Vanaken anota el 3-1 a favor de Bélgica tras un grosero error de Matt Freese

Actualidad Mundialista 07:09 PM Empieza el segundo tiempo

Actualidad Mundialista 06:56 PM Termina el primer tiempo

Actualidad Mundialista 06:34 PM Min 33. GOOOL DE BÉLGICA Bélgica responde de inmediato al gol estadounidense. De Ketelaere anota doblete, ahora de cabeza, y le regresa la ventaja a Bélgica en el partido.

Actualidad Mundialista 06:32 PM Min 31. GOOOL DE ESTADOS UNIDOS Malik Tillman anota de tiro libre gracias a un desvío de la barrera belga.

1-1 está empatado el partido.

Actualidad Mundialista 06:11 PM Min 9. GOOOL DE BÉLGICA Charles De Ketelaere anota el primer gol tras una desatención defensiva de Estados Unidos