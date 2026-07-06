Folarin Balogun será titular frente a Bélgica después de que el Comité Disciplinario de la FIFA "perdonó" su expulsión

Después de que trascendió que Donald Trump y Gianni Infantino conversaron respecto a la expulsión de y la posterior decisión del Comité Disciplinario de la FIFA de retirar la tarjeta roja, la Selección de Estados Unidos confirmó que el delantero será titular esta tarde frente a Bélgica en el duelo correspondiente a los octavos de final.

En el último partido frente a Bosnia y Herzegovina, el goleador estadounidense había sido expulsado por pisar -y torcer- el tobillo de un jugador rival; sin embargo, la tarjeta roja fue puesta "en revisión" por el órgano rector del futbol y le dieron la oportunidad de jugar este lunes en Seattle.

Desde luego, esta decisión despertó polémica en el mundo, incluso la Federación de Bélgica y la propia UEFA salieron a reclamar el veredicto, pero la FIFA hizo caso omiso a los reclamos.

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Por si faltara algo para generar más polémica, a horas de que empiece el partido en Seattle, la Selección de las barras y las estrellas presentó su 11 titular y Balogun aparece entre los elegidos.

Mauricio Pochettino mandó un mensaje a todos los detractores y críticos. En el partido más importante de Estados Unidos en este Mundial, usará a su delantero que lleva 3 goles en 3 partidos.

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