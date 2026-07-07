Argentina vs Egipto: EN VIVO - Juego ONLINE - Octavos de final del Mundial 2026

Amigos de , llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Argentina y Egipto, correspondiente a los Octavos de final del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio de Atlanta en punto de las 10:00 horas.

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