Uno de los momentos más esperados cada cuatro años en la Copa del Mundo de la FIFA es conocer la canción oficial que acompañará al torneo.

Para la edición 2026, la incógnita quedó resuelta con el lanzamiento del nuevo éxito de la cantante colombiana Shakira, quien será la encargada de ponerle ritmo y energía al campeonato.

Lee también Cristiano Ronaldo Jr. marca doblete con Portugal y atrae al Real Madrid

Su tema “Dai Dai”, ya disponible en todas las plataformas digitales, estrenó hace unas horas su versión completa en video.

El clip arranca con una espectacular toma aérea del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México y rápidamente muestra la participación de varias estrellas del fubol mundial.

Lee también Selecciones explotan su creatividad para lanzar las mejores presentaciones de su lista mundialista

Entre los protagonistas aparecen figuras como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Vinícius Jr., Christian Pulisic, Erling Haaland y Luis Díaz. México también tiene representación con Santiago Giménez, delantero del AC Milan en la Serie A, quien aparece brevemente en el contenido.

Los jugadores que aparecen en el vídeo