No es ningún secreto que la dupla formada por Christian Martinoli y Luis García se ha consolidado como una de las más populares en los medios deportivos. Su éxito les ha permitido llegar a millones de hogares cada fin de semana, convirtiéndose en referentes de la narración futbolística en México.

Con su estilo único y la química que despliegan en las transmisiones de TV Azteca, ambos se han transformado en un fenómeno mediático. Una muestra clara de ello se vivió en el reciente partido de la Selección Mexicana disputado en Puebla.

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Martinoli y García estuvieron en un palco del Estadio Cuauhtémoc para narrar las emociones del triunfo del equipo dirigido por Javier Aguirre (2-0) frente a Ghana. Durante el encuentro, aprovecharon para presumir el cariño de los aficionados.En un video compartido en redes sociales, Martinoli mostró cómo decenas de seguidores se reunieron en los pasillos del estadio para vitorear a la icónica dupla, confirmando una vez más su enorme popularidad dentro y fuera de las canchas.

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Ambos comentaristas iniciaron su camino en los medios gracias a José Ramón Fernández, figura a la que siempre han mostrado respeto y reconocimiento por haberles abierto las puertas en el periodismo deportivo.

Hoy, convertidos en referentes de la narración futbolística, se preparan para estar presentes como comentaristas en la gran final de vuelta de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, un duelo que promete emociones intensas y que contará con su inconfundible estilo en la transmisión.