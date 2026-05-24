En la Final del Clausura 2026, algo más que el título está en juego para dos futbolistas puntuales, que buscarán consagrarse en Ciudad Universitaria, y además, convencer a Javier Aguirre para meterse en la lista final de 26 jugadores para el Mundial 2026.

Por parte de Cruz Azul, Charly Rodríguez apunta a meterse en la convocatoria luego de que sorpresivamente quedara fuera a pesar de estar presente en todo el proceso desde 2022.

Charly Rodríguez Foto: Imago7

El mediocampista de La Máquina ha sido el mejor del equipo en esta Liguilla, contra Atlas y Chivas, ha sido el cerebro, motor y capitán del equipo, y con este nivel, podría integrar la lista del Vasco.

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Por su parte, en los Pumas, está Jordan Carrillo, la revelación de la Fiesta Grande. Ha sido clave para el conjunto de Efraín Juárez, con goles y asistencias, y funge como la principal amenaza en ataque para los celestes.

Sin embargo, el panorama es más complicado para el futbolista de 24 años de edad, ya que no ha entrado en las convocatorias de Javier Aguirre en todo este proceso para el Mundial de Norteamérica, aunque el propio técnico ha reconocido que la lista sigue abierta, y cualquiera se puede meter.

Jordan Carrillo en el Día de Medios, previo a la Gran Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul - Foto: Maritza Villagómez/EL GRÁFICO

Seguramente, el entorno de la Selección Mexicana estará muy atento a lo que suceda en el estadio Olímpico Universitario entre Cruz Azul y Pumas, para ver si cualquiera de los dos se puede colar, como un llamado de emergencia.