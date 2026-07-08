La participación de Gilberto Mora en la Copa del Mundo dejó una de las noticias más alentadoras para el futbol mexicano. Con apenas 17 años, el mediocampista de Xolos mostró personalidad en el escenario más importante y convenció a Javier Aguirre de que su siguiente paso debe encontrarse fuera de la Liga MX.

Tras la eliminación de México frente a Alemania, el extécnico del Tri habló sobre el futuro del juvenil y destacó que cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar una carrera de alto nivel en Europa.

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¿Qué dijo Javier Aguirre sobre el futuro de Gilberto Mora?

“El entorno de mora es el ideal.Hable con sus padres, son muy íntegros. Ayuda bastante que su papá haya sido futbolista profesional. Está en muy buenas manos. Está en un buen equipo, un buen entrenador y con un muy buen directivo que no le va a cortar las alas. No es un tema de dinero, estamos hablando de Jorge Hank.Es un tema de dejar que se vaya en el momento indicado a la liga adecuada“.

Aguirre también dejó clara su postura sobre el siguiente destino del futbolista. “Se tiene que ir cuando el cuerpo de lo pida. Yo creo que él esta preparado para irse mañana, pero no sé si a las grandes 5 ligas del mundo. Todos los grandes han entrado por Holanda; Ronaldinho, Ronaldo, Guardado. No puedes sostener a Mora mucho tiempo en México“.

El estratega recordó que el joven sufrió un momento complicado ante Inglaterra, cuando perdió un balón que derivó en un gol rival. Sin embargo, consideró que ese episodio forma parte del aprendizaje de cualquier talento joven.

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“Un chico de 17 años le das la pelota y su instinto es ir driblar. Él lo hizo, se la robaron y vino el gol. Nos garraron mal parados”. Después reveló que buscó levantar el ánimo del mediocampista.

“Le dije, ‘estoy orgulloso’. Él estaba devastado, pero lo animé a que saliera a la segunda parte a hacer lo mismo. Contra Chequia yo quería que el tomara algún penalti, por que tiene 17 años y solo 4 jugadores con esa edad han anotado en Copas del Mundo. Uno de ellos es Pelé, y yo quería que él pasara a la historia”.