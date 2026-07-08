La selección de Francia mantiene la incertidumbre sobre la participación de Aurélien Tchouameni para el compromiso de cuartos de final del Mundial 2026 frente a Marruecos, programado para este jueves en Boston.

El mediocampista del Real Madrid continúa con su proceso de recuperación después de perderse el encuentro de octavos de final ante Paraguay debido a molestias físicas.

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En conferencia de prensa previa al partido, el entrenador Didier Deschamps explicó que el futbolista muestra una evolución favorable, aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre su disponibilidad para el importante compromiso.

¿Qué dijo el técnico de Francia sobre la actualidad de Aurélien Tchouameni?

“No tengo todos los elementos de juicio en cuanto a él. Se siente mejor, pero me he ido del hotel antes de hora esta mañana porque cuesta un poco llegar hasta aquí. Es necesario evaluarlo, pero sí se siente mejor”, aseguró.

El estratega francés señaló que Tchouameni ha seguido un programa específico de trabajo y dejó abierta la posibilidad de que participe en la práctica colectiva de este miércoles, una sesión que resultará determinante para conocer si podrá enfrentar al conjunto marroquí.

“Veremos más tarde. El resto de jugadores están disponibles”, añadió Deschamps.

La posible reaparición del volante representa una noticia importante para Francia, que busca mantener el equilibrio en el mediocampo ante una selección de Marruecos que ha demostrado solidez y orden durante la Copa del Mundo.

Además, el técnico confirmó que Marcus Thuram superó los problemas físicos que lo mantenían bajo observación y estará en condiciones de formar parte de la convocatoria para el encuentro.

Francia afrontará uno de los desafíos más exigentes del torneo con la esperanza de recuperar a una de sus piezas clave, aunque la decisión final sobre Tchouameni dependerá de la evaluación médica y de su respuesta en el último entrenamiento previo al duelo de cuartos de final.