La Copa del Mundo 2026 ya conoce a los ocho equipos que continúan en la lucha por el campeonato. Después de una intensa ronda de octavos de Final, el torneo entra en su etapa decisiva con cuatro enfrentamientos que definirán a las selecciones semifinalistas y acercarán a los sobrevivientes al título más importante del futbol de selecciones.

Los octavos ofrecieron emociones de principio a fin. Suiza logró avanzar tras imponerse a Colombia en la tanda de penales, luego de un partido muy cerrado en el que los sudamericanos no encontraron claridad en ofensiva. Los europeos mostraron mayor precisión desde los once pasos para asegurar su pase.

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Argentina también protagonizó una de las remontadas más espectaculares del certamen. El conjunto sudamericano perdía 0-2 frente a Egipto, pero reaccionó con goles de Cristian Romero y Lionel Messi antes de que Enzo Fernández firmara el tanto de la victoria en el tiempo agregado.

Bélgica eliminó al último país anfitrión que permanecía con vida al derrotar con autoridad 4-1 a Estados Unidos. España, por su parte, necesitó un gol de Mikel Merino en los minutos finales para superar a Portugal y mantener intactas sus aspiraciones mundialistas.

Inglaterra dejó fuera a México en un duelo muy disputado gracias a un doblete de Jude Bellingham y un penal convertido por Harry Kane. Noruega sorprendió al eliminar a Brasil con dos anotaciones de Erling Haaland, mientras Francia venció por la mínima diferencia a Paraguay gracias a un penal ejecutado por Kylian Mbappé. Marruecos completó el cuadro tras superar con claridad a Canadá.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de Cuartos de Final de la Copa del Mundo?

Los Cuartos de Final comenzarán el jueves 9 de julio con el choque entre Francia y Marruecos, mientras que el viernes y sábado se definirán a los siguientes semifinalistas

Francia vs Marruecos

Fecha: jueves 9 de julio

Horario: 2:00 pm

Lugar: Estadio Boston

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 , TUDN, ViX Premium Pase Mundial

España vs Bélgica

Fecha: viernes 10 de julio

Horario: 1:00 pm

Lugar: Estadio Los Ángeles

Transmisión: VíX Premium Pase Mundial

Noruega vs Inglaterra

Fecha: sábado 11 de julio

Horario: 3:00 pm

Lugar: Estadio Miami

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 , TUDN, ViX Premium Pase Mundial

Argentina vs Suiza

Fecha: sábado 11 de julio

Horario: 7:00 pm

Lugar: Estadio Kansas City

Transmisión: VíX Premium Pase Mundial



