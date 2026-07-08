Las operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) en Estados Unidos quedaron bajo investigación de autoridades federales de ese país, de acuerdo con información publicada por el diario argentino La Nación.

El caso tomó relevancia en pleno Mundial 2026, torneo en el que la selección albiceleste avanzó a los cuartos de final y enfrentará a Suiza este sábado.

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Según el reporte, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales estadounidenses iniciaron la pesquisa en 2025 con el propósito de determinar si algunas transacciones realizadas por la AFA dentro del sistema financiero de Estados Unidos constituyen un delito.

La revisión se centra en contratos por cientos de millones de dólares con patrocinadores y diversas empresas. Esas operaciones habrían pasado por la firma TourProdEnter LLC. Conforme a la información difundida por La Nación, las autoridades buscan establecer si el esquema puede encuadrarse en delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.

Dentro de las diligencias, investigadores sostuvieron una reunión con el empresario Guillermo Tofoni, quien presentó denuncias por presuntos hechos de corrupción contra la AFA. Además, la investigación podría extenderse a exfuncionarios del Gobierno del presidente Javier Milei, cuya administración mantiene diferencias con la dirigencia del organismo rector del futbol argentino.

El conflicto entre ambas partes surgió por la propuesta del Ejecutivo para impulsar el modelo de sociedades anónimas deportivas, iniciativa que recibió el rechazo de la AFA y de la mayoría de los clubes del país.

En paralelo, la asociación también enfrenta un proceso judicial en Argentina. El pasado 26 de junio, una cámara de apelaciones confirmó el procesamiento de la AFA, de su presidente Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino por una causa relacionada con presunto fraude fiscal.

La acusación sostiene que existió una retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 19 mil millones de pesos, cifra equivalente a unos 13 millones de dólares. Con esa resolución, el expediente avanzó hacia una posible etapa de juicio oral.

La causa nació tras una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En marzo, la AFA defendió su actuación mediante un comunicado en el que afirmó haber presentado "todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia".