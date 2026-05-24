EA Sports, uno de los desarrolladores más importantes de videojuegos deportivos, volvió a captar la atención de los fanáticos del futbol al dar a conocer su pronóstico para la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

La empresa utilizó su simulador FC26 para recrear el torneo y compartir al gran ganador. No es un detalle menor: en las últimas cuatro ediciones, EA Sports ha acertado con precisión al campeón, lo que convierte a su predicción en un referente para millones de seguidores.

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De acuerdo con la simulación, el gran triunfador será Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, quien estaría disputando su sexta Copa del Mundo.

El astro portugués, a sus 41 años, levantaría por primera vez el trofeo más codiciado del futbol internacional.

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La predicción no solo genera expectativa por el posible desenlace del torneo, sino también por el simbolismo que tendría: Ronaldo cerrando su carrera con el título que siempre buscó. Para los fanáticos, la idea de verlo coronarse en 2026 es un escenario que mezcla nostalgia y emoción.

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