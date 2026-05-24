Tras ver a Cristiano Ronaldo conquistar su primer título en Arabia Saudita con el Al-Nassr, las buenas noticias para el astro portugués y su familia continúan.

Su hijo, Cristiano Ronaldo Jr., volvió a brillar con la Selección de Portugal Sub-16 en el Torneo de Desarrollo de la UEFA, donde marcó un doblete frente a Italia en tierras lusas.

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Estos goles se suman a su destacada actuación en la jornada anterior, confirmando la calidad y proyección del joven atacante, quien actualmente sigue los pasos de su padre en Arabia Saudita.

Con apenas 15 años, Ronaldo Jr. ya es considerado una de las grandes promesas del fubol internacional. Incluso ha escuchado de su padre el deseo de compartir cancha con él antes de retirarse, un sueño que alimenta aún más las expectativas sobre su futuro.

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Su etiqueta de “joya” y las recientes actuaciones lo han colocado en el radar de varios clubes europeos. Entre ellos destaca el Real Madrid, equipo que según medios árabes sigue de cerca su evolución.

De acuerdo con un reporte de una agencia saudí, el club español habría asignado a un representante para monitorear de manera constante al joven delantero, con la intención de evaluar una posible incorporación en el futuro.