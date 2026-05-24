Con la Copa del Mundo de la FIFA 2026 a punto de comenzar, la emoción crece día a día mientras distintas selecciones nacionales presentan oficialmente sus listas de convocados para el torneo histórico que, por primera vez, se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Potencias como Francia, Inglaterra, Alemania, Haití y Brasil ya han revelado a sus futbolistas, todos con la mira puesta en levantar el título.

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En ese contexto, se espera el anuncio de la lista final de Estados Unidos, donde todo apunta a que figurará una estrella de la Liga MX: Alejandro Zendejas.

De acuerdo con información publicada por The Guardian, el atacante del Club América habría convencido al técnico Mauricio Pochettino para ser parte del representativo estadounidense.

Lee también ​Ricardo La Volpe recibe burlas por mencionar el 'Viernes Botanero' en plena transmisión de TUDNZendejas, quien ha brillado en el torneo mexicano y es considerado uno de los jugadores más destacados de la liga, había tenido poca participación en convocatorias previas con Estados Unidos, tras renunciar a vestir la camiseta del Tricolor.

Sin embargo, sus actuaciones recientes y su liderazgo dentro del campo parecen haberle abierto definitivamente las puertas del Mundial.