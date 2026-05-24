Con la Copa del Mundo de la FIFA 2026 a punto de comenzar, la emoción crece día a día mientras distintas selecciones nacionales presentan oficialmente sus listas de convocados para el torneo histórico que, por primera vez, se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Potencias como Francia, Inglaterra, Alemania, Haití y Brasil ya han revelado a sus futbolistas, todos con la mira puesta en levantar el título.

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En ese contexto, se espera el anuncio de la lista final de Estados Unidos, donde todo apunta a que figurará una estrella de la Liga MX: Alejandro Zendejas.

De acuerdo con información publicada por The Guardian, el atacante del Club América habría convencido al técnico Mauricio Pochettino para ser parte del representativo estadounidense.

Lee también Zendejas, quien ha brillado en el torneo mexicano y es considerado uno de los jugadores más destacados de la liga, había tenido poca participación en convocatorias previas con Estados Unidos, tras renunciar a vestir la camiseta del Tricolor.

Sin embargo, sus actuaciones recientes y su liderazgo dentro del campo parecen haberle abierto definitivamente las puertas del Mundial.

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