Pumas vs Cruz Azul: Sigue aquí EN VIVO el minuto a minuto de la Final de la Liga MX

El día más esperado del semestre ha llegado. Esta noche, el futbol mexicano conocerá a su nuevo monarca. Los Pumas y el Cruz Azul definen hoy al campeón del Clausura 2026, sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario.

El equipo auriazul se enfrenta al de Joel Huiqui en CU, en una batalla que promete entrar a los libros de historia de la Liga MX.

Luego de empatar (0-0) en el juego de ida, disputado en el Ciudad de los Deportes, el mañana no existe para estas dos instituciones que sueñan con levantar el trofeo de nuestro balompié nacional.

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Para el club universitario, la ilusión es máxima por conquistar la ansiada octava estrella de su historia. Necesitan, urgentemente, cortar esa racha de 15 años sin ser campeones.

Por su parte, la Máquina está por cumplir cinco años sin proclamarse campeón de la Liga MX; la última ocasión que lo consiguió fue en el Apertura 2021, donde derrotó al Santos Laguna.

De la mano de Joel Huiqui, el equipo de La Noria quiere alcanzar el décimo campeonato de su historia.

Sigue aquí el minuto a minuto de la Final entre Pumas y Cruz Azul