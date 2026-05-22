Los dos finalistas de la Liga MX, Pumas y Cruz Azul, sufrieron una baja sensible previo al inicio de la Liguilla del actual Clausura 2026 de la Liga MX. Los universitarios perdieron a Guillermo Martínez, mientras que La Máquina se desprendió de Erik Lira.

Ambos futbolistas tuvieron que dejar a sus respectivos clubes para iniciar su concentración con la Selección Mexicana rumbo a la próxima Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, Martínez y Lira sí podrán estar con su equipo el próximo domingo en el Estadio Olímpico. No como protagonistas dentro del terreno de juego, pero sí como apoyo para sus compañeros.

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"Memo y Lira... sí me parece justo porque compitieron con ellos, estuvieron toda la liga, sí me parece justo que puedan estar con sus compañeros, ¿por qué no?", mencionó en conferencia de prensa.

La lista de la Selección Mexicana podría incluir a finalistas de la Liga MX / Foto: Imago7

Dejar la concentración para estar cerca de su equipo, con el que disputaron toda la temporada del Clausura 2026 le parece "algo sano" al Vasco Aguirre, técnico de la Selección Mexicana.

"Me parece hasta sano que fueran, los entrenadores seguramente lo agradecen son jugadores importantes para sus equipos. No le veo nada de malo, un domingo que puedan acudir a celebrar o a estar hombro con hombro con los derrotados, me parece bien. No veo mayor problema", explicó el tricolor.

Javier Aguirre, contento por Efraín Juárez y Joel Huiqui

Después de 13 años, una final del futbol mexicano será disputada por dos directores técnicos mexicanos. Situación que emociona a Javier Aguirre, técnico del combinado nacional.

“Algo buenísimo. Conozco a los dos, hablé con Efra (Juárez) no hace mucho, a Joel (Huiqui) no tuve la fortuna de coincidir con él, lo conozco del campo, él estaba de rival... pero es buena noticia. Tenemos capacidad, estos dos lo han demostrado, Huiqui en menos tiempo y no es fácil; Efra con su recorrido en el extranjero, tanto como jugador como auxiliar”, concluyó Aguirre.