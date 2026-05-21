Hoy finalizó la Saudi Pro League con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo coronándose, pero en México la gran noticia fue el título de goleo e Julian Quiñones.

El delantero de la Selección Mexicana firmó un triplete en la victoria (1-5) del Al-Qadisiya contra el Al-Ittihad para sellar su campeonato de goleo con 33 dianas. Sin duda, el que mejor presente vive rumbo a la Copa del Mundo.

Javier Aguirre, técnico del Tricolor, no escondió su alegría por el momento de Quiñones y hasta comparó su presente con el que se vivía Hugo Sánchez en Europa previo a la Copa del Mundo de México 1986.

“Fantástico, una buena noticia, todos los que estamos aquí nos sentimos con mucho orgullo. Es como los logros de Hugo (Sánchez), nos daba mucha emoción ver al Real Madrid y que Hugo metiera goles", expresó el Vasco en conferencia.

Lee también Javier Aguirre admite que podría llamar a más futbolistas de la Liga MX

Aguirre compartió vestidor con el 'Pentapichich' durante esa Copa del Mundo y asegura que tenerlo en el vestidor daba seguridad y ahora, con Julián se repite la historia.

Feliz con Julián Quiñones 😁



Javier Aguirre compara el momento del atacante, campeón de goleo en Arabia Saudita, con lo que vivía Hugo Sánchez previo al Mundial de México 86 🇲🇽⚽️ pic.twitter.com/zo2zVMfAa3 — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 22, 2026

"Cuando compartimos en el 86 nos daba mucha tranquilidad tenerlo, era un referente histórico de nuestro futbol. Julián repite la historia, campeón goleador y claro que es motivo de orgullo, es un buen muchacho, lo merece", aseveró.

"Le cambiaron el entrenador, siguió haciendo goles, le quitaron a Aubameyang que era otro referente, siguió haciendo goles. Julián es un gran profesional, lo ha demostrado, ojalá nos venga a aportar cosas”, agregó.

Lee también ¡Todo un crack! Hijo de Cristiano Ronaldo brilla con la Selección de Portugal

Edson Álvarez, fuera del Fenerbahce

El capitán de la Selección Mexicana, Edson Álvarez, no vive un buen presente. Entre lesiones y la poca consideración que le tienen el Fenerbahce de Turquía, su momento en el Tricolor es una incógnita.

Javier Aguirre confesó que sigue siendo parte determinante en su esquema y no fue separado por un tema de indisciplina, como se especuló.

“No fue un acto de indisciplina, me lo explicó, el nuevo técnico le comentó que no contaba con él, tal cual, a la cara, a partir de ahí, él pertenece, su carta, está con el West Ham, Fenerbahce no hará válida la clausula", explicó Aguirre.

"Es un hombre que ha dado mucho a la selección, a mi juicio no hizo ningún tema de indisciplina, le dijeron que no iba a jugar nada de liga, no es indisciplina”, concluyó el Vasco sobre su capitán.