Carlos Rodríguez no fue tomado en cuenta por Javier Aguirre en su lista de los 12 jugadores convocados de la Liga MX para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Sin embargo, Charly sí apareció entre los 55 futbolistas que el Vasco escogió para la prelista oficial, que se envió a la FIFA.

Por tal motivo, el centrocampista del Cruz Azul no pierde la fe de ser considerado por el timonel tricolor para la Selección Mexicana y de participar en su segundo Mundial, tras Qatar 2022.

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“Hasta que no salga esa lista de 26, aún hay posibilidad y esperanza. Si soy sincero, [quedar fuera] fue una noticia que, obviamente, me impactó y me dolió porque estaba con la ilusión de estar en un Mundial y más cuando es tu casa”, lamentó.

En el Día de Medios de la Liga MX, de cara a la final del Clausura 2026 entre el Cruz Azul y los Pumas, el canterano del Monterrey aceptó que prefirió enfocarse en la oportunidad de conquistar un trofeo con su equipo.

“Lo vi por el lado positivo y les dije a mis compañeros que no iba a estar en la lista de un Mundial, pero que iba a estar peleando por un título y que eso era lo que más feliz me ponía”, reveló.

¿Qué dijo Charly Rodríguez sobre la Final del Clausura 2026?

Charly Rodríguez reconoció que atraviesa por un gran momento en su carrera como profesional y que se siente bastante contento de poderlo cristalizarlo con un campeonato.

“Estoy en una etapa de mi vida que estoy disfrutando al máximo. Estoy plenamente feliz, disfruto de cada partido y estar en una nueva final con Cruz Azul, en busca de ese título que tanto deseo y deseamos en todo el equipo, es algo muy grande”, compartió.

Para él y para la afición celeste, “lo más importante ahora” es pensar en la obtención del título del futbol mexicano y confía en que podrán hacerlo ante los Pumas.

“Lo que anhelo con Cruz Azul y por lo que hemos peleado tanto estos últimos años es buscar a muerte levantar un título más. La gente sabe que estamos con la misma ilusión, nos hemos quedado muy cerca, [pero] la gente está ahí siempre con nosotros apoyándonos. Esperemos que el domingo sea un gran día”, manifestó el centrocampista de la Máquina.