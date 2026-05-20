La inseguridad en México volvió a exhibirse, ahora en el estado de Morelos, luego de que el periodista deportivo Fernando Vargas sufriera un asalto mientras realizaba una transmisión en vivo para el programa Activo Deportes en calles de Cuernavaca.

El hecho quedó grabado en tiempo real y más tarde se viralizó en redes sociales debido al nivel de tensión que enfrentó el comunicador.

El atraco ocurrió la noche del martes 19 de mayo, cuando Vargas permanecía dentro de un automóvil al realizar un enlace informativo relacionado con temas deportivos.

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En plena transmisión, un hombre armado se aproximó al vehículo, abrió la puerta y amenazó al periodista para exigir sus pertenencias.

¿Cómo se vivió el momento de tensión durante el asalto en pleno programa?

Las imágenes que comenzaron a circular en plataformas digitales muestran el momento en que el agresor lanza la orden: “La llave rápido. Llave, teléfonos y carteras, rápido”, mientras obliga a las víctimas a entregar objetos de valor.

De acuerdo con el video, el delincuente también pidió celulares y obligó a los ocupantes del vehículo a descender.

El México real, el México de la imparable inseguridad en Morelos.



Durante una transmisión en vivo fue asaltado en la entidad el analista deportivo e integrante de la Liga nacional de Baloncesto Profesional, Fernando Vargas.



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A pesar de la tensión del momento, Fernando Vargas mantuvo la calma e intentó evitar una situación de mayor riesgo.

Mientras tanto, desde el estudio de Activo Deportes, el conductor principal del espacio observó con sorpresa e indignación lo que ocurría durante el enlace, sin posibilidad de intervenir ante la gravedad del incidente.