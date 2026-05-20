La historia detrás de la separación entre el comentarista deportivo Enrique Garay y la exmodelo Liliana Lago volvió a captar atención luego de una revelación de José Ramón Fernández, quien recordó el momento en que pudo influir en el rumbo de aquella relación que terminó en escándalo.

Liliana Lago, recordada por muchos televidentes como la popular ‘Nacha Plus’, alcanzó notoriedad durante la década de los noventa gracias a su participación en un programa encabezado por Víctor Trujillo, donde el personaje de Brozo mezclaba sátira política, humor y noticias.

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Su presencia en pantalla la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de aquella época, además de abrirle paso en distintos proyectos televisivos tras su formación en TV Azteca.

No obstante, además de su carrera artística, Lago ocupó titulares por su vida sentimental, especialmente por la relación que sostuvo con Cuauhtémoc Blanco, entonces figura del futbol mexicano con el América y la Selección Mexicana.

El tema tomó mayor relevancia porque, en aquel periodo, la modelo aún mantenía una relación con Garay, situación que derivó en rumores de infidelidad y posteriormente en un divorcio y el nacimiento de una niña.

¿Qué fue lo que dijo Joserra sobre la situación sentimental entre Garay y la Nacha Plus?

Décadas después de aquel episodio, José Ramón Fernández compartió detalles de esa situación durante el podcast “Así de bolas”, conducido por su hijo Juan Pablo Fernández y el comediante Archie Balardi.

Ahí recordó la impresión que le causó conocer a la esposa de Garay.

“Un día estábamos en junta, me asomé por la ventaja y pasó una mujer y yo dije... (gesto de asombro) y resulta que era la esposa de Garay”, comentó entre risas. “Una bailarina que trabajaba con Brozo”.

El episodio más delicado ocurrió durante los Juegos Olímpicos de Sidney 2000. Según el periodista, Garay llegó afectado emocionalmente y pidió regresar a México para atender un problema personal.

“Me quiero regresar”, recordó Joserra que le dijo Garay. Sin embargo, el periodista se negó a autorizar el viaje y le respondió: “¡Olvídalo, te quedas Garay!... Si te vas, te vas para siempre”.

Con el tiempo, la relación terminó y, según recordó Fernández, después trascendió la relación entre Liliana Lago y Cuauhtémoc Blanco, de la cual nació una hija.