Liliana Lago, conocida en los años 90 como la ‘Nacha Plus’, es una de las modelos más recordadas de una época en la televisión mexicana.

Su carisma y belleza la llevaron a destacar en uno de los programas del comunicador Víctor Trujillo, donde el payaso 'Brozo' presentaba noticias con un toque irreverente.

Liliana fue una de las primeras modelos contratadas como “atractivo visual”, un papel que la catapultó a la fama. Sin embargo, su talento no se limitó al modelaje; estudió en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca, lo que le permitió participar en diversos proyectos televisivos durante los 90 y principios de los 2000.

Además de su trayectoria en la pantalla chica, Liliana Lago acaparó los reflectores por su vida personal.

Su relación con Cuauhtémoc Blanco, entonces estrella del futbol mexicano con el América y la Selección Mexicana, fue un tema recurrente durante algún tiempo en los medios.

Así como también con su matrimonio con el periodista deportivo Enrique Garay, pero la unión terminó en divorcio tras una supuesta infidelidad con el 'Cuau'.

¿Qué fue de Liliana Lago, la 'Nacha Plus', ex pareja de Cuauhtémoc Blanco y Enrique Garay?

A pesar de que en su momento fue una modelo que llamó demasiado la atención, Liliana, de un tiempo a la fecha dejó de tener aparición en los medios de comunicación y es que decidió darle un cambio a su vida y enfocar su talento en otra actividad alejada del mundo del espectáculo.

Abandonó la televisión para incursionar en el mundo empresarial, enfocándose en la gastronomía.

Actualmente, es socia de los restaurantes ‘La Jacinta’, con sucursales en San Ángel y Satélite, en la Ciudad de México y el Estado de México, respectivamente.

Estos negocios, así como su faceta empresarial, han absorbido gran parte de su tiempo, lo que la llevó a alejarse indefinidamente del medio artístico.

En la actualidad, Liliana Lago mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte su pasión por la gastronomía y momentos de su vida cotidiana.

Con más de 170 mil seguidores en Instagram, sigue conectando con su público, mostrando su estilo de vida, su pasión por la gastronomía y su belleza a través de sesiones fotográficas que evocan su pasado como modelo.