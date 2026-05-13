La imagen de Romario da Silva tendido sobre el césped provocó impacto y silencio absoluto en el estadio de Juticalpa.

El futbolista brasileño del Motagua sufrió una severa lesión durante el partido frente al Olancho FC, correspondiente a la Liga de Honduras, en una acción que dejó consternados a jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

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El incidente ocurrió al minuto 57 del segundo tiempo. Romario disputó un balón dividido a máxima velocidad y, tras el choque con un rival, llevó la peor parte. De inmediato, las cámaras captaron la gravedad de la lesión, ya que su tobillo quedó completamente fuera de lugar en la pierna izquierda.

Las asistencias médicas ingresaron rápidamente al terreno de juego para inmovilizar la extremidad del futbolista.

Después de varios minutos de tensión, el jugador salió en camilla rumbo a los vestidores mientras varios de sus compañeros mostraban lágrimas y evidente preocupación por el estado del brasileño.

¿Qué tipo de lesión sufrió el jugador del Motagua?

Horas después del encuentro, los reportes médicos confirmaron que Romario sufrió una luxofractura del peroné. El jugador recibió atención inicial en Juticalpa y posteriormente fue trasladado a Tegucigalpa, donde será sometido a cirugía.

Los médicos del club también realizarán nuevos estudios para descartar daños en los ligamentos, situación que todavía permanece bajo observación. Aunque el diagnóstico definitivo aún no llega, el tiempo estimado de recuperación oscila entre seis y ocho meses, por lo que el futbolista prácticamente quedará fuera el resto del año.

Es la lesión más horrible que he visto en mi vida pic.twitter.com/q8umA2bviS — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) May 13, 2026

A través de sus redes sociales, Motagua expresó respaldo total para el atacante sudamericano. “La familia azul está contigo y te acompaña, querido Romario”, publicó la institución hondureña en un mensaje que rápidamente recibió muestras de apoyo de aficionados y clubes de la región.

Romario da Silva llegó esta temporada al conjunto azul y en sus primeros partidos mostró un nivel destacado. Sin embargo, poco a poco perdió protagonismo dentro del esquema su equipo. Ahora, esta grave lesión amenaza con marcar uno de los momentos más difíciles en la etapa final de su carrera profesional, a los 36 años.