Este lunes el histórico portero Guillermo Ochoa se "adelantó" a la Selección Mexicana y reveló que será parte de la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026, en la que será su sexta participación en el torneo de naciones más importante.

Con una serie de publicaciones en redes sociales, el actual guardameta del AEL Limassol compartió un emotivo mensaje sobre su regreso al Tri.

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En Instagram, además, mostró unos videos de su bienvenida al renovado Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde los jugadores tricolores entrenarán previo y durante la Copa del Mundo.

Primero, en la recepción, se ve una pantalla donde las dos mascotas de México para el Mundial caminan hacia el trofeo de la Copa del Mundo con una bandera mexicana de fondo y la frase "aquí comienza el camino". Más tarde, reveló que se ubica en el cuarto 2006, que coincide con el año de su primer llamado a la justa mundialista.

"Cuando la historia necesita un guardián, siempre vuelve Memo", se lee en la pantalla de televisión del cuarto que fue asignado al legendario portero mexicano.

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