Falta tan sólo un mes para que empiece el Mundial 2026 y en México la expectativa crece día con día. Este lunes, la emoción aumentó cuando la Selección Mexicana presentó de forma oficial el nuevo jersey que usarán durante la Copa del Mundo, el tercer uniforme.

A través de las redes sociales, tanto el Tri como la marca que patrocina al combinado nacional, Adidas, publicaron una serie de fotos con jugadores como Gilberto Mora e Israel Reyes luciendo la camiseta, que retoma el color negro como base principal, aportando un diseño sobrio y elegante.

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"Hoy, adidas presenta el nuevo third kit de la Selección Nacional de México. Bajo el concepto The Mexican Wa(y)ve, el jersey incorpora un patrón ‘MX’ de forma tonal y elegante a lo largo de toda la prenda. El uniforme, con cuello en ‘V’ y detalles cuidadosamente elaborados, integra el mensaje ‘Somos México’ como un llamado a la unidad", explicó la marca en un comunicado oficial.

"¡Joyita! ¡Bonito, bonito está nuestro nuevo jersey!", escribió el Tri.

Esta camiseta tendrá su debut en el próximo partido amistoso de México contra Ghana, el viernes 22 de mayo en el estadio Cuauhtémoc.

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¿CUÁNTO CUESTA EL JERSEY NEGRO DE LA SELECCIÓN MEXICANA?

De acuerdo con el sitio oficial de Adidas, hay distintas opciones y valores de la nueva camiseta de la Selección Mexicana.

La versión jugador para hombre cuesta 2 mil 999 pesos .

. La versión de jugador para hombre pero en manga larga cuesta 3 mil 199 pesos .

. La versión de aficionado para hombre y para mujer cuesta mil 999 pesos .

. La versión de aficionado para hombre pero en manga larga cuesta 2 mil 299 pesos.

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