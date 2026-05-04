La ida de los cuartos de final entre América y Pumas del Clausura 2026, tuvo grandes emociones, como ejemplo está el marcador que terminó 3-3. De igual manera, hubo una gran polémica respecto a la supuesta alineación indebida de las Águilas, pero la Federación Mexicana de Futbol ya respondió al entredicho.

Por medio de la Comisión Disciplinaria se dio a conocer que el cuadro azulcrema no incurrió en alineación indebida, algo que había protestado la directiva de la UNAM.

Luego de revisar la acción que habría provocado la falta al reglamento, el organismo falló a favor del cuadro de Coapa, pero sí aclaró que serán multados por su actuar.

"La Comisión de Árbitros identificó una omisión en el proceso de sustituciones de jugadores todo a vez que, durante el minuto 62 y de manera simultánea a la valoración de un posible protocolo de conmoción, se permitió el ingreso del jugador #22 al terreno de juego en sustitución del jugador #32. Posteriormente, y a partir de la intervención del cuerpo técnico del Club América, se realizó un ajuste en la sustitución inicialmente anunciada, autorizándose finalmente el ingreso del jugador #22 en lugar del jugador #4", explica el comunicado de la Comisión Disciplinaria.