Javier Aguirre dio a conocer hace unos días la lista final de jugadores de la Liga MX contemplados para la Copa del Mundo de 2026, una convocatoria que dejó fuera a varios elementos que habían formado parte del proceso.

Uno de los nombres que más polémica generó fue el de Diego Lainez. El jugador de Tigres, que ha destacado con una sólida campaña en el futbol mexicano y había sido considerado en llamados anteriores, no apareció en la lista definitiva del estratega nacional.

La decisión no solo generó debate, sino también molestia en el entorno cercano del futbolista. Sin embargo, el propio Lainez ya reaccionó públicamente. En la antesala del duelo de Tigres en la Concacaf Champions Cup, el exjugador del América compartió su postura sobre la determinación.

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“Creo que llevo varios torneos a muy buen nivel. Para todo jugador, representar a su selección es lo más bonito que le puede pasar, pero también entiendo que hay decisiones. Javier tiene que tomar decisiones y cuenta con muchas opciones. Elegirá lo que considere mejor para su estilo de juego; también es cuestión de gustos, como todo en la vida”, declaró.

Pese a la decepción, Lainez mantuvo un discurso mesurado y mostró respeto hacia el técnico nacional. El actual elemento de Tigres, convertido en pieza clave en el esquema de Guido Pizarro, incluso aprovechó para desearle éxito al Tricolor y enfocarse en sus objetivos a nivel de clubes.

“Javier siempre ha sido muy respetuoso conmigo. Les deseo lo smejor, sin duda siempre voy a querer que a la Selección le vaya bien. Hoy me toca estar acá y también estoy feliz de pelear una Liguilla con Tigres, además de disputar las Semifinales de Concacaf. Es un club que me lo ha dado todo. Siempre he dicho lo feliz que soy aquí; volví a disfrutar el futbol desde mi regreso y estoy encantado de competir en las instancias finales de ambos torneos”, concluyó.

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