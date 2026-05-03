Este sábado Cruz Azul venció (3-2) al Atlas en la ida de cuartos de final del torneo Clausura 2026 en un juego marcado por grandes emociones y polémica arbitral.

Las idas y vueltas de goles de cada equipo provocaron que las tribunas del estadio Jalisco se conviertan en una olla a presión, donde incluso los jugadores que no pudieron participar del partido fueron víctimas del calor del momento.

Uno de ellos fue Jesús ‘Chiquete’ Orozco, futbolista de la Máquina, que se vio involucrado en un altercado con un aficionado del Atlas, ubicado en uno de los palcos del estadio.

Al terminar el partido, se viralizó en redes sociales un video del ‘Chiquete’ encarando a un aficionado rojinegro.

“Eres un putito”, dice el aficionado del Atlas y provocó la reacción del Chiquete, que respondió con un: “Me pelas la verga en esta y otra vida“.

“En las que sean pero tranquilícese, es solo futbol mensos”, agregó el aficionado.