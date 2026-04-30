La marca alemana Puma dio a conocer nuevos detalles del jersey conmemorativo que acompañará a las Chivas en la celebración de su 120 aniversario.

La indumentaria especial no solo rinde homenaje a la historia del equipo, también marcaría el cierre de la relación comercial entre ambas partes.

El conjunto tapatío alcanzará en 2026 una cifra emblemática desde su fundación como Club Unión, por lo que los festejos contemplan una playera con diseño distintivo.

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En días recientes, comenzaron a circular imágenes en redes sociales que muestran a detalle el uniforme que vestirán durante esta conmemoración.

¿Cuáles son algunos detalles de la nueva piel del Rebaño Sagrado?

El diseño mantiene la esencia rojiblanca, aunque incorpora elementos históricos. Destaca el logotipo del Club Unión colocado al centro del pecho, un 'guiño' directo a los orígenes de la institución.

Además, algunas franjas rojas incluyen los años 1906 y 2026, como referencia al nacimiento del club y su aniversario actual.

Otro de los detalles más llamativos es el parche conmemorativo ubicado en la parte posterior de la camiseta.

Este elemento presenta la silueta del escudo en color dorado, acompañado por la leyenda “120 Aniversario”, así como las fechas 1906 y 2026 en sus extremos. En el interior del cuello también aparece la frase “Rebaño Sagrado”, sello característico del equipo.

El primer adelanto del uniforme fue lanzado días previos en un video promocional difundido en redes sociales, donde aparecen los futbolistas José Castillo y Diego Campillo. En el material, ambos reciben un portafolio.

Después compartieron otro video donde ya se ve la playera, la cual combina una base blanca con franjas rojas.

Hoy, el legado se viste.

120 años siendo más que un club. 🔴⚪✨



Disponible desde el 4 de mayo en TiendaChivas y a partir del 7 de mayo en tiendas PUMA.

#ChivasxPUMA #120AñosDeTradicion pic.twitter.com/If7NcAibYm — PUMAmexico (@PUMAmexico) April 29, 2026

¿Cuándo sale a la venta la playera conmemorativa de las Chivas?

A través de esa misma publicación la empresa de ropa deportiva informó que la venta del jersey iniciará el 4 de mayo en Tienda Chivas, mientras que días después estará disponible en tiendas oficiales de la marca.

Este lanzamiento llega en un momento positivo para el Guadalajara dentro del torneo Clausura 2026, pues bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, el equipo finalizó en la segunda posición de la tabla general y afrontará la Liguilla como uno de los principales aspirantes al título.