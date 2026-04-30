El periodista José Ramón Fernández se robó los reflectores tras protagonizar un momento que atrajo la mirada de más de uno durante su charla en el canal de YouTube del Escorpión Dorado.

Este hecho ocurrió en el espacio conducido por el youtuber, donde también participó Juan Pablo Fernández, hijo del comentarista deportivo.

Cabe señalar que José Ramón Fernández es una de las voces más influyentes y polémicas del periodismo deportivo en México, reconocido por su estilo crítico y frontal.

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A lo largo de décadas en medios como TV Azteca y ESPN, construyó una reputación basada en la denuncia de prácticas que consideraba dañinas para el futbol mexicano, particularmente aquellas relacionadas con el poder mediático y económico.

Uno de los rasgos más distintivos de su carrera ha sido su marcado antiamericanismo, una postura crítica constante hacia el América. Fernández ha cuestionado históricamente lo que percibe como favoritismos arbitrales, influencia mediática —especialmente vinculada a Televisa— y decisiones institucionales que, a su juicio, benefician al club.

En ese sentido, recientemente, el comunicador reaccionó con una señal obscena luego de escuchar el himno del América durante su charla con el Escorpión, lo que desató risas y múltiples reacciones en redes sociales.

¿Cómo fue el momento en que Joserra le mostró el dedo al Escorpión Dorado?

La escena ocurrió en el espacio conducido por el youtuber. El conductor reprodujo la canción de las Águilas. Al concluir, Joserra levantó el dedo medio, en coherencia con una postura crítica que ha sostenido durante décadas.

Fernández explicó que su antiamericanismo nació como una estrategia profesional frente al dominio mediático que ejercía Televisa en los inicios de su carrera. Con el paso del tiempo, esa postura se consolidó.

“Yo nada más puse su canción, porque me dijo Juan Pablo, antes de subir, ponle esa canción”, comentó el Escorpión.

Por su parte, Joserra reiteró su estilo a lo largo de carrera: “abierto… antiamericanista y de muchos años”.

Joserrá recordó episodios de tensión con figuras como Guillermo Cañedo, debido a su estilo crítico contra el América.