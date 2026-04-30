Urgida de alegrías que provengan desde la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre, la afición del combinado tricolor ha recurrido a los “héroes” del pasado.

Recientemente, en un partido de exjugadores de México contra exfutbolistas de Brasil en el Coloso de Santa Úrsula, se vio una algarabía difícil de ver con el actual equipo comandado por el Vasco.

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Para el histórico exdelantero Jared Borgetti, las expectativas que se generan al aficionado son las culpables. Vender algo que no tiene el futbol mexicano genera una ilusión muchas veces difícil de respaldar en el terreno de juego.

“A veces, nosotros que trabajamos en el futbol, en los medios de comunicación, tele, radio, periódicos, malinformamos a la gente y le hacemos entender que nos merecemos mucho más de lo que tenemos”, declaró el sinaloense, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El 28 de marzo, el renovado Estadio Banorte —con miras a la Copa del Mundo 2026— reabrió sus puertas después de dos años de remodelación, con un empate sin goles entre las Selecciones de México y Portugal, resultado que desató un estruendoso abucheo para el equipo de Aguirre.

“Hay que entender la realidad de México y saber que sacarle un empate a Portugal es muy bueno, es una selección favorita a ser campeona del mundo. Hay que entender contra quién jugamos, ubicarnos y ver cuáles son nuestros alcances”, apuntó el Zorro del Desierto.

Jared, segundo máximo goleador tricolor, espera que la localía sea clave y los motive “para tener un gran Mundial”.