Este fin de semana comenzará la Liguilla del futbol mexicano con los duelos de Cuartos de Final, en donde el Clásico Capitalino entre América y Pumas destaca como el cruce más atractivo. Para muchos serán partidos de pronóstico reservado, pero no para Moisés Muñoz, exportero azulcrema, que ve un claro favorito a avanzar a semifinales.

“Yo creo que en esta eliminatoria el favorito y lo digo con todas sus letras, siempre será América por la hegemonía que tiene sobre Pumas en Liguilla. En los últimos años, América se ha impuesto y a mí en lo personal me tocó eliminarlos dos veces y ser campeón, así que para mi enfrentarlos en Liguilla es cábala”, declaró Muñoz durante el torneo Pro-Am del LPGA Riviera Maya Open en Mayakoba.

Campeón en cuatro ocasiones con el América, Moisés presumió la hegemonía azulcrema en Liguilla, ya que en total son 23 partidos los que han jugado en la fase final del futbol mexicano contra los Pumas, con saldo de 13 victorias para los de Coapa, cinco para los del Pedregal y cinco empates. Por eso, confesó su deseo de enfrentarlos en Cuartos de Final del Clausura 2026.

“De todos los equipos que entraron a Liguilla, esperaba que fuera contra Pumas, aunque no me imaginaba que fuera el ocho contra el uno pero será una gran eliminatoria en cuartos”, agregó.

El último antecedente, en el Apertura 2021, se tiñó de azul y oro.

Muñoz jugó la ronda del Pro-Am junto a Nicolás Castillo, el exjugador chileno de Pumas y de América, quien evitó la polémica y aseguró que desea que “gane el mejor”.