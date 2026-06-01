La Selección Mexicana ya tiene definidos a los protagonistas que representarán al país en la Copa del Mundo de la FIFA, luego de que Javier Aguirre hiciera oficial la lista de 26 convocados con la que buscará dejar huella en el torneo.

Entre nombres consolidados y algunas sorpresas, destaca la inclusión de un futbolista que ha sabido abrirse paso a base de talento y determinación: Gilberto Mora.

El delantero de Xolos de Tijuana, quien ha irrumpido con fuerza en la Liga MX y se ha ganado el reconocimiento de la afición gracias a su regularidad y carácter en la cancha, ve así recompensado su crecimiento al recibir su primera gran oportunidad con el Tricolor en una justa mundialista, consolidándose como una de las apuestas más llamativas del combinado nacional.

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Tras el anuncio, que ha generado gran expectativa por verlo debutar en el torneo y con la mira puesta en dar el salto al futbol europeo, Mora recurrió a sus redes sociales para expresar su alegría por formar parte de la lista de convocados.

"Una vez tuve un sueño, poder jugar con mi selección en un mundial. Hoy soy el más feliz porque ese sueño se hará realidad. Gracias Dios por ayudarme a cumplir mis sueños y a toda mi familia que sin ustedes esto no sería posible. México se merece estar en lo más alto del mundo. Y juntos lo vamos a lograr!! Vamos todos juntos por la copa", escribió en su cuenta de Instagram.

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