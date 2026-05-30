Que lo comparen con Javier 'Chicharito' Hernanández, es un honor para Armando 'La Hormiga' González. El nuevo ídolo rojiblanco confesó en la antesala del partido entre México y Australia, que el exdelantero rojiblanco ha sido un ídolo, amigo y consejero.

Hace unas semanas, Chicharito publicó en redes sociales un video hecho por inteligencia artificial en el que le cedía la camiseta número 14 de la Selección Mexicana a la Hormiga, con la leyenda: "La 14 queda en buenas manos". Ahora, en el Media Day del Tri llevado a cabo en el Rose Bowl, González fue cuestionado sobre su relación con Hernández.

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“Hablé con él cuando le dije que pedí el 14 y estaba muy feliz. Le mandé la foto y estaba muy feliz, siempre ha estado apoyándome, aconsejándome en temas futbolísticos, de movimientos, siempre estuvo conmigo y es un gan amigo que aprecio mucho”, declaró González.

Cuando le preguntaron si se sentía presionado por llevar el número del máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, reconoció que “no es presión llevar este número. Yo había querido siempre portar este número, lo vi cuando era niño, vi su gol contra Portugal, contra Alemania en Rusia y yo decía que quería hacer lo que él hizo, así que para mi usar el 14 es una motivación extra”, concluyó.

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