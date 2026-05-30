Durante las últimas semanas, las redes sociales cambiaron la vida de Tim Payne, un futbolista modesto de Nueva Zelanda, tras llevarlo de 4 mil a más de 2 millones de seguidores, al menos en Instagram.

El creador de contenido argentino "elscarso", llamado Valentín Scarsini, fue quien empezó la campaña para conocer al "jugador menos conocido de la Copa del Mundo", y terminó por encontrar a Payne, jugador del Wellington Phoenix.

Scarsini llamó a todo el mundo a unirse por alguien que no cause rivalidad entre países e invitó a que la gente comente las fotos de Payne en su camino a darle a Nueva Zelanda su primera victoria en un Mundial.

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¿Quién es Tim Payne?

Tim Payne nació el 10 de enero del 1994 en Auckland, Nueva Zelanda, y milita en el Wellington Phoenix, equipo de la A-League de Australia.

Su posición natural es lateral derecho, pero también se puede desempeñar como defensa central y pivote.

Empezó su carrera en el Auckland City antes de pasar por equipos como Waitakere United, Blackburn Rovers, Portland Timbers y Eastern Suburbs.

Ha sido parte de la Selección de Nueva Zelanda desde las categorías infantiles y ahora, está convocado para el Mundial del 2026, donde comparte el grupo G junto a Irán, Egipto y Bélgica.

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