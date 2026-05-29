El Atlético de Madrid se burló este viernes del Barcelona a través de su cuenta oficial en ‘X’ con tres irónicas propuestas para los fichajes de Lamine Yamal, Pedri González y Raphinha, tras el interés del club azulgrana en contratar a Julián Alvarez y una supuesta oferta por parte suya por el delantero que el conjunto rojiblanco niega haber recibido.

Primero, el Atlético publicó una foto de Lamine Yamal, extremo del Barcelona, con la camiseta del Atlético de Madrid, simulando su fichaje con las palabras ‘Breaking’ y ‘Here we go’ que emplea el famoso periodista especializado en el mercado Fabrizio Romano, junto a un texto en tono irónico de una oferta.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

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“¡Here we go! (en mayúsculas y cuyo significado es ‘aquí vamos’). Hemos enviado un fax al FC Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana (es en el estadio Metropolitano), una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’”, publicó el Atlético de Madrid.

Después, una imagen de Pedri González, centrocampista del Barcelona, en otro mensaje, también simulando el anuncio de su fichaje. “¡Here we go! (en mayúsculas) Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo”, añadió el Atlético.

HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Por último, fue una imagen de Raphinha. “¡Here we go! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith (dos jugadores ficticios que pronuncio en su día Enrique Cerezo, presidente del Atlético) sin opción de compra. Oferta irrechazable”, expresa en su texto.

Ya en sentido mas serio, el Atlético escribió: “Y recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño". "Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça”, finalizó luego el club en ‘Instagram’ con las tres imágenes juntas.

HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Tras el fichaje de Anthony Gordon, concretado el pasado miércoles, el Barcelona ha fijado a Julián Álvarez entre sus siguientes objetivos en el mercado para reforzar su plantilla y tenía previsto hacer una oferta al Atlético de Madrid para su incorporación para la próxima temporada, tras una reunión de Deco, director deportivo del Barça, y Fernando Hidalgo, agente del jugador, según publicaron varios medios.

El Atlético de Madrid no ha recibido ninguna oferta del Barcelona por Julián Álvarez, de acuerdo con fuentes cercanas al club, que explicaron que, en el caso de llegar, no será valorada porque, insistieron, el atacante “no está en venta”.

Julián Álvarez llegó al Atlético de Madrid en el verano de 2024. Ha marcado 49 goles en 106 partidos desde entonces en las filas del conjunto que dirige Diego Simeone.