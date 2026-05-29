Javier Aguirre comienza a finalizar el rompecabezas tricolor de su convocatoria para disputar la Copa del Mundo 2026, que arranca ya en 12 días.

Ya son mínimas las dudas del Vasco y en pocos días se dará a conocer su lista final rumbo al Mundial 2026. Será después del encuentro frente a la Selección de Australia.

Selección Mexicana ante Ghana Foto: Imago7

La Selección Mexicana debutará en la justa mundialista el 11 de junio frente a Sudáfrica en el estadio que llevará por nombre Ciudad de México y será 10 días antes cuando se conozca la lista nacional.

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El 1 de junio, fecha límite para la FIFA, el Vasco Aguirre revelará el nombre de los 26 elegidos para disputar la próxima Copa del Mundo 2026.

Además de Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa son los países con los que comparte el Grupo A la Selección Mexicana.

¿Qué partidos le quedan a México antes del Mundial?

Ya sólo restan dos partidos para la preparación de la Selección Mexicana antes de su debut en el Mundial 2026.