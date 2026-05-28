Una de las situaciones más controversiales en estos meses es la relacionada con la detención de Julio Ibáñez y Danny García, reportero y camarógrafo de Televisa respectivamente, ambos detenidos en Sudáfrica.

La detención de ambos trabajadores mexicanos se dio en el mes de marzo, y desde ese momento ha existido mucha incertidumbre respecto a cuándo regresarían al país.

De acuerdo con información de Raoul Ortiz, quien colabora en un podcast llamado "Pormispelotas" con el "Profe" Ibáñez, compartió una actualización respecto al caso de su compañero y amigo.

"Julio es nuestro hermano y Danny García también es un hermano de la casa. Se han dicho muchas cosas, muchas falsedades, muchas fake news, de que los van a condenar por cinco años y un montón de cosas que no valen la pena comentar. Grupo Televisa y su familia han estado detrás de esta situación, se nos ha pedido a gente cercana a Julio y Danny guardar silencio porque las declaraciones podrían entorpecer la investigación", señaló el famoso "Pollo"

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Aunado a esto, el ex narrador de Televisa reveló cuál sería la fecha de regreso de ambos elementos de la televisora mexicana, haciendo énfasis que no habría ninguna sentencia de por medio.

"El 2 de junio, si todo sale bien, tendrían que salir máximo con una multa y nada más, ya no hay riesgo de ninguna otra situación. Estamos esperanzados que el 2 de junio puedan regresar tanto julio como Danny para prepararse de cara a una Copa del Mundo a la que están considerados", finalizó.