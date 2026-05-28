Con la inauguración del Mundial 2026 a días de distancia, la Selección Mexicana enfrenta sus últimos partidos de preparación previo a su debut en casa frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México (estadio Azteca) el próximo 11 de junio.

La localía será el gran factor para el equipo dirigido por Javier Aguirre para buscar hacer historia en la Copa del Mundo. El entrenador tricolor está cerca de anunciar su lista final de 26 futbolistas para enfrentar este torneo de selecciones y antes de ello comienza a ilusionar a la afición.

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Javier Aguirre en partido con la Selección Mexicana, rumbo al Mundial de 2026 - Foto: Imago7

Javier Aguirre ve "a modo" el grupo de México para el Mundial 2026

Dentro del grupo de la Selección Mexicana está Sudáfrica, Chequia y Corea del Sur, tres rivales que podrían complicar el paso del Tri en la primera fase del torneo. Sin embargo, el Vasco encuentra en la localía una perfecta condición para poder imponerse a esos contrincantes y los que enfrenten si avanzan de ronda.

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"Cuando vi el rol, el calendario, los partidos en casa, dije ‘está de pechito para no dejarla ir'. Eso le estoy diciendo a mis jugadores, jugar en casa no tiene precio", subrayó el técnico mexicano en el podcast 'El Posscass de Compass.

Asimismo, Aguirre dio a entender que busca emular lo conseguido por Inglaterra en el Mundial de 1966, donde los ingleses fueron locales y quedaron campeones.

"Inglaterra fue campeón en su casa y nunca más, desapareció, pero en casa... a ver gánale en Wembley", señaló Aguirre.