Los aficionados del futbol mexicano se encuentran muy a la expectativa de todo lo que ocurra en el próximo torneo de la Copa Mundial de futbol, donde México participa como anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, a pesar de la cercanía de la justa mundialista, muchos fanáticos no pierden detalle de todo lo que ocurre en torno a la Liga MX y sus equipos, especialmente, el América, que esta semana se robó los reflectores con la filtración de la que sería su nueva camiseta de cara al próximo torneo.

Y es que en las últimas horas surgieron nuevas imágenes a través de las redes sociales sobre el jersey de visita que usaría el conjunto azulcrema.

Lee también Lionel Messi: Estatua más grande del mundo del argentino, ubicada en la India, será retirada

Especialmente, circuló en las redes un modelo de manga larga que captó la atención de los seguidores de las Águilas, quienes reaccionaron de forma positiva al diseño filtrado.

Las fotografías que comenzaron a circular muestran una versión distinta a los uniformes tradicionales del América, con una tonalidad negra y detalles en blanco, es decir, se trata de una propuesta visual que luce diferente a las prendas que el equipo utilizó en temporadas anteriores.

Despertamos con foto real de la manga larga. Para todos los que lloraban porque Nike a cada rato hacía diseños con la V, pues acá tenemos el primero con Adidas. Que ansiedad me da la textura de la tela de ma versión jugador.



Me urge ver la versión aficionado con escudo bordado. https://t.co/SHiQTCOcHs pic.twitter.com/4QBJPjATpb — ×͜× Oski 😘,🪩 (@ohcaar) May 26, 2026

De esta manera, Adidas como encargada de vestir al conjunto de Coapa abrió la puerta a diseños más arriesgados y combinaciones de colores poco comunes en la historia reciente del club.

La versión de manga larga, en particular, despertó entusiasmo entre muchos aficionados, quienes valoraron el aspecto clásico combinado con detalles modernos que ofrece el diseño.

Aunque el club todavía no presenta de forma oficial los nuevos uniformes, las imágenes causaron furor y reacciones de los fanáticos azulcremas.