Todo amante del futbol sueña con llenar el álbum de estampas de la Copa del Mundo. Cada cuatro años, la expectativa por ver cómo será el nuevo diseño, cuánto costará la caja y cada sobre, qué jugadores estarán presentes, reúne a millones de aficionados en todo el planeta para intercambiar las figuritas del mismo. Sin embargo, sólo unos pocos privilegiados logran completarlo y además, ser jugadores profesionales de futbol.

Dos de ellos son Armando González y Mateo Chávez, futbolistas de la Selección Mexicana, que también son grandes coleccionistas del álbum Panini de la Copa del Mundo. De hecho, en el último Media Day del Tri antes de enfrentar a Australia, la Hormiga reveló una particular anécdota con su excompañero de Chivas.

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Al ser cuestionado sobre cuál es el primer Mundial que se acuerda de haber visto, la Hormiga habló sobre Sudáfrica 2010, cuando él tenía apenas 7 años y Mateo, 6. Como amigos, de niños, comenzaron a llenar el álbum de aquel entonces.

"El primer Mundial que me acuerdo es el de Sudáfrica 2010. De hecho tengo una historia bonita con Mateo (Chávez) que llenábamos el álbum del 2010 juntos y ahora otra vez el de este año entonces fue bonito que cuando llegó me dijo 'eh qué estampas traes' y me acordé de eso", declaró González.

Después, continuó recordando cuáles eran sus modelos a seguir.

"Mis ídolos eran Javier (Chicharito Hernández), (Pablo) Barrera, Giovani (Dos Santos), Carlos Vela, entonces espero poder hacer algo de lo que ellos lograron", concluyó.

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