Este sábado falleció a sus 80 años, el exdirector general de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo 'Billy' Álvarez, quien se encontraba recluido en el penal federal del Altiplano en el Estado de México por presuntos delitos relacionados a la delincuencia organizada y al lavado de dinero.

De acuerdo con N+, Álvarez "murió en un hospital de Toluca tras presentar complicaciones respiratorias". Por ahora, ni familiares ni la Cooperativa se han pronunciado al respecto.

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¿Quién era “Billy” Álvarez?

Guillermo Álvarez Cuevas, nació el 21 de enero de 1945 y durante décadas, estuvo al frente de la Cooperativa Cruz Azul y el club de futbol Cruz Azul. Supo ser uno de los empresarios más exitosos en el ámbito cementero y dentro del futbol, con polémicas incluidas, transformó a la Máquina en un equipo protagonista.

Bajo su mandato, Cruz Azul ganó 8 títulos oficiales: 1 título de Liga MX (Invierno 1997), 3 Copas MX (1996-97, Clausura 2013 y Apertura 2018), 1 Supercopa MX (2018-19) y 3 Copas de Campeones de la CONCACAF (1996, 1997, 2013-14).

En 2020, Álvarez dejó la dirección de la Cooperativa La Cruz Azul y la presidencia del equipo de futbol tras ser acusado de delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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