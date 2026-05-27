El anuncio que emitió este día la Selección Mexicana fue la gran sorpresa en torno a la convocatoria de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo.

El Vasco incorporará a la concentración tricolor en Pasadena, California a César 'Chino' Huerta', luego de casi cinco meses fuera de actividad por una severa pubalgia que requirió cirugías.

Todo parece indicar que el técnico de la Selección Nacional lo esperará hasta las últimas instancias para saber si lo incorpora o no a la lista final que se anunciará el próximo 1 de junio.

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El llamado del futbolista del Anderlecht hace recordar cuando era "mal visto" por Javier Aguirre y no lo quería para estar en el combinado nacional. Así lo manifestó en una conferencia de prensa.

"Yo no quería a Chino Huerta. No me gustaba, sus actitudes, su forma y tal, pero qué bueno que le hice caso a mi gente porque todos lo querían menos yo y lo trajimos; ha sido un baluarte desde que estamos aquí", declaró en una rueda prensa durante la Nations League.

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El día que le mentó la madre a Javier Aguirre

El Vasco Aguirre siempre fue claro en el tema de César Huerta y en alguna ocasión contó que se ganó su respeto por un insulto que le realizó en un encuentro amistoso.

"Lo veía desde España y decía pinche jugador qué, si no tuviera pelo… yo y mis pinches locuras", lanzó en una entrevista con David Faitelson.

"Cuando estaba en Monterrey, fuimos a un amistoso a Houston y en una jugada le grito ‘ya cállate payaso, quién sabe qué más’ y le digo ‘chinga tu madre’ y me dice ‘chinga la tuya’. Eso me gustó mucho", concluyó en la charla.

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