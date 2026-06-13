En Arabia Saudita, con el Al-Qadisiya, Julián Quiñones fue campeón de goleo en la reciente temporada, luego de convertir 33 goles. Logro que alcanzó sobre la leyenda viviente Cristiano Ronaldo.

Ahora, ese gran momento lo demuestra en la Selección Mexicana. El jueves, frente a Sudáfrica, anotó el primer gol de México en la Copa del Mundo 2026 y se convirtió en el segundo naturalizado en marcar en un Mundial para el Tricolor.

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El primero fue Antonio Naelson Sinha. El nacido en Brasil convirtió también en una presentación del combinado nacional, frente a la selección de Irán en el Mundial de Alemania 2006.

Aquella ocasión, el entonces jugador del Toluca anotó el tercer gol de México en la victoria (3-1) sobre los asiáticos. Fue su único tanto en esa justa mundialista.

Quiñones no es el único naturalizado en esta selección. Álvaro Fidalgo, nacido en España, es uno de los tres de esta plantilla.

Y aunque toda su formación ha sido en México, Santiago Giménez es otro de los naturalizados en este equipo de Javier Aguirre.

Otros nombres que recientemente han elegido vestir la playera verde son Gabriel Caballero, en Corea-Japón 2002; Guillermo Franco, en Sudáfrica 2010 y Rogelio Funes Mori, en Qatar 2022. Los tres, nacidos en Argentina.