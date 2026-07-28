Tras sumar su segundo triunfo en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf al imponerse 2-0 sobre Costa Rica, la Selección Mexicana continúa con paso firme en su objetivo de conseguir el boleto a la Copa del Mundo de la categoría y asegurar su clasificación a los Juegos Olímpicos.

Con seis puntos en su cuenta, el siguiente reto para el equipo dirigido por Álex Diego será enfrentar a Guatemala, selección que llega motivada tras derrotar a Antigua y Barbuda y que buscará dar la sorpresa para mantenerse en la pelea dentro del Grupo B.

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El encuentro volverá a disputarse en el estadio Cuauhtémoc, escenario que ha registrado una mejor entrada conforme avanza el torneo y en el que la afición mexicana espera respaldar nuevamente al Tricolor.

Gran parte de las aspiraciones de México para cerrar la fase de grupos con paso perfecto recaen en futbolistas como Hugo Camberos y Santiago Sandoval, quienes se han convertido en dos de las principales figuras del equipo gracias a sus destacadas actuaciones en los primeros compromisos del certamen.

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¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial de Concacaf?

  • México vs Guatemala
  • Fecha: Jueves 30 de julio
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Cuauhtémoc
  • Transmisión: ESPN

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