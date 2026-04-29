La pantalla de TNT Sports México recuperó una de sus figuras más reconocidas de la pantalla, pero sobre todo una de las consentidas por los aficionados: Miroslava Montemayor, quien reapareció en la transmisión de la UEFA Champions League durante la previa del enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, luego de varias semanas fuera por una intervención quirúrgica.

La conductora retomó su lugar en uno de los partidos más esperados de la temporada, correspondiente a las semifinales del torneo.

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Su regreso se dio tras un periodo cercano a siete semanas de recuperación, luego de una lesión en la pierna que obligó a una operación y a pausar sus actividades profesionales.

Semanas antes, la propia Montemayor informó que se ausentaría temporalmente de las transmisiones para atender su estado de salud.

El procedimiento médico se realizó días después de su anuncio, lo que marcó el inicio de un proceso de rehabilitación que la mantuvo alejada de las cámaras.

Su retorno no pasó desapercibido. A través de redes sociales, la audiencia expresó entusiasmo por verla de nuevo en pantalla.

"Bienvenido de vuelta", "Androide 18 a vuelto", "Qué Buena Noticia, los Juegos De la Premier league No eran lo Mismo Sin Ella Bienvenida Hermosa", "Te amo miros, por ti le robo el internet a mi vecino", "Regreso lo verdaderamente más hermoso de la championssssss!!!!", fueron algunos de los comentarios que circularon durante la transmisión.

El contexto también resultó ideal. El duelo entre el conjunto parisino y el club alemán ofreció un espectáculo de alto nivel que terminó con marcador de 5-4 a favor del PSG, en lo que muchos consideraron una final adelantada.

El partido de vuelta se disputará el próximo 6 de mayo en el Allianz Arena, donde Bayern buscará revertir el resultado ante un PSG que tomó ventaja en la ida.