La relación entre los comentaristas deportivos José Ramón Fernández y David Faitelson sumó un nuevo capítulo. Y es que a pesar de las disculpas públicas externadas hace unos días por el colaborador de TUDN las diferencias parecen estar aún encendidas.

Todo esto luego de que Joserra reaccionara de forma crítica a las palabras que su pupilo ofreció durante la reciente gala del Salón de la Fama del Futbol en Hidalgo, al considerar que el momento no surgió de manera natural.

Lee también Exjugador de Monterrey recibe un severo castigo por dar un puñetazo a rival en plena bronca

Y es que hay que recordar que durante la ceremonia, Faitelson tomó la palabra frente a los asistentes y se dirigió directamente a quien fue su formador durante años.

Con un tono conciliador y, según sus palabras, de arrepentimiento, expresó: “Extenderle la mano a mi maestro, usted ha sido un padre para mí y gran parte de lo que soy hoy se lo debo a usted. Lamento si dije algo que ofendiera a su familia pero hay que plantarse y dar la cara”.

El gesto incluyó un apretón de manos que Fernández aceptó sin emitir comentario alguno en ese instante.

El episodio no quedó limitado a ellos. Tras el discurso, el comentarista Odín Ciani también intervino con un mensaje directo hacia Faitelson, en el que cuestionó la reiteración de este tipo de disculpas y recordó episodios pasados.

“Yo creo que tenemos que aprender a respetarnos, David. No podemos vivir pidiendo disculpas, por que ese anciano, esa persona tan grande de 80 años, lo único que ha recibido de ti es eso (...) Te recuerdo cuántas veces te hice el trabajo...”, mencionó Ciani.

¿Cuál fue la reacción de José Ramón Fernandez ante las disculpas de Faitelson?

Unos días después, el comunicador y ex cabeza durante muchos años de Azteca Deportes fijó su postura a través de las redes sociales, donde dejó ver que no 'compró' las declaraciones de David.

A partir de comentarios de usuarios que insinuaban una posible estrategia para limpiar la imagen de Faitelson, Fernández respaldó esa versión y puso en duda la autenticidad del acto.

“Eso estaba preparado, observa los videos, varias tomas y te darás cuenta. No aprovechó el momento, tuvo varios cómplices apoyando que esto se diera tristemente”, escribió Joserra.