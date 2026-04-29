El nombre de Esteban Andrada acapara titulares en España, pero lejos del reconocimiento deportivo.

El exguardameta de Rayados de Monterrey recibió una severa sanción tras protagonizar un episodio violento en la Segunda División del futbol español, situación que generó indignación en el país europeo y en las redes sociales.

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El incidente ocurrió durante el encuentro entre SD Huesca y Real Zaragoza, partido que terminó con victoria por 1-0 para el conjunto local en un duelo determinante en la lucha por evitar el descenso.

En los minutos finales, la tensión se desbordó dentro del terreno de juego.

De acuerdo con el reporte arbitral, Andrada empujó al defensor Jorge Pulido, lo que derivó en una segunda tarjeta amarilla. Sin embargo, el momento más grave ocurrió instantes después.

El arquero argentino, ya expulsado, corrió hacia su rival y le propinó un puñetazo directo al rostro, acción que provocó la caída inmediata del jugador y desató una trifulca generalizada.

El altercado involucró a futbolistas y miembros de ambos cuerpos técnicos, lo que obligó a la intervención arbitral para restablecer el orden. Tras el encuentro, Andrada ofreció disculpas por su comportamiento, aunque la magnitud de la agresión derivó en un castigo ejemplar.

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¿Cuál es el severo castigo que recibió Esteban Andrada por golpear a un rival?

Las autoridades disciplinarias determinaron una suspensión de 12 partidos por el golpe, a los que se suma un encuentro adicional por la tarjeta roja recibida previamente. La sanción representa un duro golpe para el arquero y para el Real Zaragoza.

Por su parte, el guardameta del Huesca, Dani Jiménez, también recibió una sanción tras responder durante la bronca. El castigo para el español fue de cuatro partidos.

Aunque ambas suspensiones pueden ser apeladas, el caso ya se convirtió en uno de los episodios más polémicos recientes en el futbol español.

A continuación te dejamos el momento en que el portero Esteban Andrada perdió la cabeza: