Como era de esperarse, Jesús Gallardo fue uno de lo jugadores que integraron la primera lista de la Selección Mexicana, rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Después de dar a conocer que su nombre formaba parte de la convocatoria de Javier Aguirre, el lateral izquierdo del Toluca habló al respecto y reconoció sentirse “tranquilo y feliz” por la oportunidad.

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“Me llena de orgullo estar y representar a la Selección y, sobre todo, en nuestra casa, en un Mundial. Estoy muy ilusionado por el llamado y por poder estar en un tercer Mundial, gracias a Dios”, declaró.

En conferencia de prensa, previo a la ida de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf entre los Diablos Rojos y Los Angeles FC, el canterano de los Pumas mencionó que se ha esforzado para tener la posibilidad de ser considerado por el Vasco para la justa mundialista.

“Creo que he trabajado para ello, para volver a la Selección porque hubo un tiempo que perdí las convocatorias, [pero] llegar a Toluca, una gran institución, me ayudó muchísimo para poder estar ahí otra vez”, valoró.

También mencionó que, al interior del vestuario tricolor, sólo tienen el siguiente objetivo: “Queremos hacer historia, queremos hacer el mejor Mundial México y qué mejor que sea en nuestra casa”.

¿Qué dijo Jesús Gallardo sobre las ausencias de Marcel Ruiz y Everardo López?

Respecto a la ausencia de Marcel Ruiz y Everardo López, en la lista de los futbolistas de la Liga MX que estarán en la Copa del Mundo, el tabasqueño compartió su opinión.

“Obviamente, los cuatro queríamos estar ahí en la lista, pero son decisiones que se toman; creo que se merecían estar ahí”, lamentó el dos veces mundialista.

Después de Rusia 2018 y Qatar 2022, esta será la tercera oportunidad que tiene Jesús Gallardo de representar a México en el torneo más importante de selecciones del orbe.

Entre las dos justas mundialistas, ha participado en siete partidos, es decir, todos los que la Selección Mexicana ha disputado, con un total de 605 minutos jugados.