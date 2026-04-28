Una de las grandes polémicas que desató la convocatoria de jugadores de Liga MX de Javier Aguirre previo al Mundial 2026 es la ausencia de Marcel Ruiz, uno de los futbolistas con mayor presencia en todo el proceso mundialista y que, después de su lesión, habría sido "cortado" del Tri.

Su ausencia dividió opiniones, entre quienes critican al Vasco por no llamarlo después de haber sacrificado su rodilla y haber adelantado su proceso de recuperación para no perder ritmo y justamente ser considerado por el estratega nacional, y quienes le dan la razón a Aguirre a modo de precaución ante una posible lesión durante el Mundial.

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Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, fue cuestionado al respecto en conferencia de prensa previo al duelo de los Diablos frente al Toluca en la Copa de Campeones de CONCACAF y el Turco fue contundente con su respuesta.

"Él va a jugar mañana y lo va a intentar hacer de la mejor manera. Yo no estoy en la cabeza del cuerpo técnico de la selección, solamente estoy en la de Toluca. Marcel está cada día mejor y obviamente le falta ritmo de competencia pero con el correr de los partidos lo va a ir logrando", declaró.

Además, mencionó que "es una lástima que no esté pero nosotros lo vamos a tener acá y lo vamos a aprovechar".

Por su parte, Jesús Gallardo, que sí fue convocado, también se acordó de Everardo López, otro futbolista de los choriceros que no logró meterse a la lista.

"Obviamente los cuatro queríamos estar ahí en la lista pero bueno, son decisiones que se toman, al igual que Marcel y Everardo se merecen estar ahí pero te repito, son decisiones", expresó.

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