El famoso narrador mexicano, Christian Martinoli, volvió a robarse los reflectores por sus polémicos comentarios, esta vez contra un aficionado del América, quien intentó burlarse de él en redes sociales.

En el podcast que tiene con Luis García, 'Farsantes con Gloria', el cronista de TV Azteca leyó un comentario de un "hater" (odiador, por su término en inglés) que señaló que Martinoli no debía criticar a los jugadores naturalizados acusando que él era uno de ellos. Sin embargo, Christian lo "educó".

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"Mira, vamos a corregirlo. Eres americanista, espero que sepas leer tres palabras, eso es importante. Ya que vas a leer, métete a leer la Constitución del país, cuando tú eres hijo de una persona nacida en México, eres mexicano por nacimiento, por consecuencia yo no soy naturalizado, yo soy tan mexicano como tú, incluso naturalizado sería tan mexicano como tú, pero el dado caso que te gusta la palabra naturalizado, que yo haya nacido en Mar del Plata siendo hijo de una señora de Toluca me hace mexicano por nacimiento como tú, pendejo", señaló Martinoli mientras el 'Doctor' se reía de sus comentarios.

Eso no fue todo, ya que Martinoli insistió entre la rivalidad de Toluca y América para remarcar su punto.

"Y los que dejaron hundidos a tu equipo es el bicampeon cabrón, los que desaparecieron del planeta a tu equipo fue el bicampeón cabrón", agregó.

Finalmente, remató con un "ahora sí, métete a leer cabrón, pinche analfabeta".

¿ASÍ O MÁS CLARO? 😌



Para los que dicen que Martinoli no es mexicano, este mensaje es para ustedes 🤫



▶️ Podcast completo: https://t.co/Ct1bbINAW6 pic.twitter.com/ulW2ooWUUi — FARSANTES CON GLORIA (@FarsantesG) April 28, 2026

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